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سر حزن المقاصة من التعادل أمام الأهلى وموقف إيهاب جلال من الرحيل لـ بيراميدز

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يري حمد إبراهيم، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، أن فريقه أهدر الفوز على النادي الأهلي، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء أمس السبت، ضمن مباريات الأسبوع ال28 من مسابقة الدوري الممتاز، والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

 

وقال حمد إبراهيم: "حزين للتعادل مع الأهلي، المباراة كانت سهلة للغاية، خاصة بعدما حسم الأهلي لقب الدوري.. فرطنا في الفوز على الأهلي بعدما أهدرنا 4 فرص محققة".

 

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وأضاف: "نحلم بالتواجد ضمن المربع الذهبي وهدفنا الفوز على المقاولون العرب في المواجهة الصعبة المقبلة بحثا عن تحقيق هدفنا".

 

وتابع: "الحديث عن اقتراب إيهاب جلال من تولي القيادة الفنية لفريق بيراميدز غير صحيح، ونضع كل تركيزنا في تجربتنا الحالية مع المقاصة، وسنحسم مصيرنا في نهاية الموسم".

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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