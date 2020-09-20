تشكيلة مباراة الهلال وشهر خودرو الايراني والموعد والقنوات الناقلة مجانا دوري أبطال آسيا

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عمر شويل - جدة الهلال في مواجهة قوية ضد شاهر خودرو الإيراني اليوم الاحد الموافق 3 صفر 1442 في ظروف استثنائية للزعيم الذي يعاني من العديد من الغيابات في صفوف الفريق بسبب إصابة لاعبيه بفيروس كورونا ما تسبب في استبعادهم عن المباراة، كما يغيب مدرب الهلال لوشيسكو ومدير الفريق سعود كريري بالإضافة إلى 15 لاعب آخرين مما اضطر الهلال لاستدعاء لاعبين آخرين إلى الدوحة على رأسهم المخضرم محمد الشلهوب، تركي المطيري، أحمد الجبيع، وعبد الله الشلهوب لسد النقص في صفوف الفريق بعد أن رفض الاتحاد الأسيوي تأجيل مباراة الهلال وشاهر خودرو اليوم لتقام في السادسة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، كما اكتفى الاتحاد بنقل بعثة الهلال إلى فندق آخر وعزل المصابين في الحجر الصحي 14 يوم.

فريق الهلال يدخل مباراته أمام شهرخودرو الإيراني متواجدا في صدارة ترتيب المجموعة الثانية التي تشهد مباراة أخرى في نفس الجولة اليوم تجمع فريق شباب الأهلي دبي ضد فريق باختاكور الأوزبكي، حيث يمتلك الزعيم حاليا 10 نقاط في صدارة الترتيب جمعها من خوض أربع مباريات حقق فيها الفوز في ثلاث مباريات، وتعادل في مباراة وحيدة في الجولة الماضية أمام باختاكور الأوزبكي سلبيا، بينما نتيجة مباراته في الذهاب ضد شاهر خودرو الإيراني كانت فوز كبير آسيا بهدفين دون رد عن طريق كاريلو، وجوميز، كما انتصر في الجولة الثانية خارج ملعبه أمام شباب الأهلي دبي بهدفين سجلهما جوميز مقابل هدف وحيد عن طريق يوسف جابر، ثم فاز أمام باختاكور الأوزبكي بهدفين عن طريق جيوفينكو وباهيري مقابل هدف، قبل تعادله سلبيا مع نفس الفريق في آخر مبارياته.

فريق شاهر خودرو الإيراني يدخل مباراته أمام الهلال ساعيا لتحقيق أولى انتصاراته في دور المجموعات بعد أن خاض أربع مباريات في تلك المرحلة خسرها جميع ليصبح بلا رصيد نقاط في ذيل ترتيب المجموعة، ويأمل الفريق في تناسي خسارته الأخيرة التي تلقاها في الجولة الماضية أمام شباب الأهلي دبي بهدف دون رد، بينما في المركز الثاني يتواجد باختاكور الأوزبكي برصيد سبع نقاط، ويليه في المركز الثالث فريق شباب الاهلي دبي الإماراتي برصيد ست نقاط.

تشكيلة الهلال الرسمية ضد شهر خودرو

المعيوف، مد الله، هتان، كانج، كنو، جحفلي، البيشي، أمير كردي، الكنيدري، ناصر الدوسري، وكاريلو.

موعد مباراة الهلال وشهر خودرو الإيراني

15:00 توقيت غرينتش.

18:00 توقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال وشاهر خودرو الإيراني مجانا