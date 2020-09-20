نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نابولي يفتتح مبارياته في الكالتشيو بثنائية في مرمى بارما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إستهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي مشواره في الكالتشيو الإيطالي وحقق فوز هام على مضيفه فريق نادي بارما بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد لحساب مباريات الجولة الاولى.

سيطر فريق نادي نابولي على مجريات اللعب في الخمسة واربعين دقيقة الأولى لكن اللاعبين لم ينجحوا في ترجمة الفرص التي سنحت لهم لأهداف.

في الوقت الذي تمكن فيه أبناء جاتوزو من تسجيل هدفي الفوز في الدقائق 64 و 77 عن طريق البلجيكي درايس ميرتينز والإيطالي لورينزو إنسيني.

وبهذا الفوز حصل نابولي على أول ثلاثة نقاط له في الدوري الإيطالي فيما توقف رصيد أصحاب الأرض فريق نادي بارما عند لا شيء من النقاط.