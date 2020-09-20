الارشيف / الرياضة

باريس سان جيرمان يكتسح نيس بثلاثية في الدوري الفرنسي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باريس سان جيرمان يكتسح نيس بثلاثية في الدوري الفرنسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي فوزاً كبيراً على مضيفه فريق نادي نيس بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد لحساب مباريات الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي.

افتتح ثلاثية البي إس جي الفرنسي كيليان مبابي في الدقيقة الثامنة والثلاثين من ركلة جزاء قبل أن يضيف الأرجنتيني أنخيل دي ماريا الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

فيما إختتم البرازيلي ماركينيوس ثلاثية أبناء توخيل في الدقيقة السادسة والستين بعد أن إستغل تمريرة سحرية من دي ماريا الذي لم يكتفي بالتسجيل فقط بل صنع الهدف الثالث.

وبهذا الفوز رفع باريس سان جيرمان رصيده من النقاط إلى النقطة السادسة في المركز السابع بعد تحقيق الفوز الثاني له توالياً فيما تجمد رصيد نيس عند النقطة السادسة أيضاً في المركز العاشر.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر باريس سان جيرمان يكتسح نيس بثلاثية في الدوري الفرنسي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

Advertisements