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نجم برشلونة يقترب من الرحيل صوب البريميرليج

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم برشلونة يقترب من الرحيل صوب البريميرليج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الاولى من صباح اليوم الأحد عن وجود مفاوضات جدية بين إدارة وولفرهامبتون الإنجليزي ونظيرتها في نادي برشلونة الإسباني لإبرام واحدة من الصفقات القوية.

وقالت شبكة الكادينا سير أن وولفرهامبتون قد عرضاً جديداً لنادي برشلونة يوم أمس السبت من أجل ضم اللاعب البرتغالي.

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وأكملت أن برشلونة جاهز لقبول هذا العرض تماماً وذلك لتسهيل عمليات البيع والتخلص من اللاعبين الغير مرغوب في تواجدهم بالفريق.

حيث يراقب كومان الكثير من اللاعبين مثل سيرجينيو ديست لاعب أياكس الذي لاقى إهتمام كبير من جانب يوفنتوس وبايرن ميونخ.

لكن البلوجرانا ينتظرون الحصول على مبلغ رحيل سميدو ولن يكون أقل من 30 مليون يورو لإتمام الصفقة من أجل التعاقد مع ديست.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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