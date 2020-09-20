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رونالدو يزين قائمة يوفنتوس الأولى تحت قيادة بيرلو

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رونالدو يزين قائمة يوفنتوس الأولى تحت قيادة بيرلو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الإيطالي أندريا بيرلو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي يوفنتوس الإيطالي قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة فريق نادي سامبدوريا اليوم الأحد لحساب مباريات الجولة الاولى من الكالتشيو.

وشهدت القائمة تواجد الكثير من اللاعبين الجدد الذين تعاقد معهم النادي مثل آرثر ميلو وويستون ماكيني بالإضافة إلى ديان كولوسيفسكس في المقابل غاب عن القائمة ديبالا بسبب عدم الجاهزية وماتياس دي ليخت للإصابة.

وجاءت القائمة كاملة على النحو التالي :-

-حراسة المرمى: تشيزني، بنسوليو وبوفون.

 

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- خط الدفاع: دي تشيليو، كيليني، دانيلو، كوادرادو، بونوتشي، روجاني، ديميرال وفرابوتا.

 

- خط الوسط: آرثر، رامسي، ماكيني، رابيو، بنتانكور، بورتانوفا، كافيليا وكولوسيفسكي.

 

- خط الهجوم: رونالدو، دوجلاس كوستا وفريوني.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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