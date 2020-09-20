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أول تعليق من سون بعد الرباعية التاريخية

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من سون بعد الرباعية التاريخية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب الكوري الجنوبي سون هيونج مين لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبيرز الإنجليزي عن سعادته البالغة بعد تسجيله أربعة أهداف في الفوز الذي حققه السبيرز على ساوثهامبتون بخماسية مقابل هدفين اليوم الأحد.

وفي تصريحات نقلتها شبكة " بي بي سي " العالمية أكد سون عقب المباراة أنه من المذهل أن أقوم بتسجيل أربعة أهداف في مباراة واحدة بالبريميرليج ، وبالطبع فإن تمريرات زملائي وبالأخص كين لم أكن لأسجل كل هذه الأهداف.

وواصل " الثلاث نقاط هي الأمر الأهم أنا سعيد للغاية بتسجيل أربعة أهداف لكنني سعيد أكثر بمساعدة فريقي على تحقيق الفوز والحصول على النقاط الثلاثة.

وأنهى " هاري رجل المباراة سجل هدفاً وصنع أربعة أهداف آخرين وأنا سعيد للغاية من أجل خاصةً أننا نعمل مع بعضنا البعض منذ وقت طويل ووصلنا لتفاهم جيد.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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