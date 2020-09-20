توتنهام يتغلب على ساوثامبتون

توتنهام يتغلب على ساوثامبتونتغلب فريق توتنهام هوتسبير اللندني على مضيفة ساوثامبتون بنتيجة 5-2 ليحقق انتصاره الأول في الموسم الجديد للدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم.

وأحرز سون هيونج-مين أربعة أهداف وصنع الهدف الخامس لزميله هاري كين ليقلب توتنهام هوتسبير تأخره بهدف إلى فوز كبير على مضيفه ساوثامبتون.

وخلال الشوط الأول الحافل بالأحداث ألغى حكم الفيديو المساعد هدفا لكل فريق قبل أن يسدد داني إينجس كرة متقنة في الدقيقة 32 محرزا هدف السبق لأصحاب الأرض.

وجاء الهدف عن جدارة واستحقاق لأصحاب الملعب الذين حصلوا على المزيد من الفرص لتعزيز التقدم قبل أن يمرر كين الكرة إلى سون في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول ليحرز منها الأخير هدف التعادل من أول تسديدة للضيوف على مرمى المنافسين.

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وبنفس الطريقة أحرز الضيوف الهدف الثاني لهم بعد مرور دقيقتين من زمن الشوط الثاني عندما استغل سون تقدم خط الدفاع المنافس لينطلق بقوة ويهز الشباك.

واكمل سون ثلاثيته الأولى في البطولة في الدقيقة 64 قبل أن يصنع له كين فرصة تهديف جديدة قبل 17 دقيقة من صفارة النهاية.

وأكمل كين فرحة فريقه محرزا الهدف الخامس من مدى قريب قبل أن يقلص إينجس الفارق من نقطة الجزاء.