واصلت لجنة التخطيط للكرة بالأهلي إجتماعاتها للتجهيز للموسم الجديد حيث قاد الخطيب جلسة مع محسن صالح رئيس اللجنة وزكريا ناصف. واستمعت اللجنة خلال الإجتماع لشرح كامل حول سير العمل في الصفقات الجديدة. وكشفت مصادر خاصة أن الأهلي حسم اربع صفقات حتي الآن هم طاهر محمد طاهر وأحمد رمضان بيكهام وبدر بانون ومحمد إبراهيم من مصر المقاصة وهناك محاولات لحسم صفقة يوسف البلايلي من أهلي جده السعودي. وقالت المصادر إن الأهلي لن يتوقف عن إبرام الصفقات فهناك صفقتان يسعي لضمهما في الفترة المقبلة خاصة بعد أن دخل حسام حسن مهاجم سموحه في إطار نقاشات لجنة التخطيط ولا يزال الموقف النهائي لم يصدر من فايلر سواء بالتعاقد معه من عدمه.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر مصادر: الأهلي يحسم 4 صفقات وحسام حسن يدخل اهتمامات فايلر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.