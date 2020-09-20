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مروان محسن يهنئ جمهور الأهلي بالدوري الـ 42

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هنّأ اللاعب مروان محسن، جمهور النادي الأهلى، بتتويج الفريق ببطولة الدوري الممتاز رقم 42، ونشر مجموعة صور من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وعلق مروان قائلا: "مبروك لجمهور النادي الاهلي العظيم وللاعيبة الرجالة بطولة الدوري ال٤٢ وكل التركيز علي بطولة افريقيا ان شاء الله ❤️????????". 

جاء تتويج الأهلي بعد أن ارتفع رصيد الفريق لـ 72 نقطة في صدارة جدول الترتيب، متفوقًا على أقرب ملاحقيه نادي الزمالك بفارق 20 نقطة قبل نهاية المسابقة بـ 6 جولات. 

ولم يخسر الأهلي ، سوى مباراة وحيدة هذا الموسم، تحت قيادة السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للمارد الأحمر، ليسجل اسمه بحروف من نور كأول مدرب سويسري يتوج بلقب الدوري، والمدرب الأجنبي الثاني عشر الذي يتوج باللقب المحلي مع الأهلي.

وسيطر الأهلي على البطولة من أول يوم وحتى قبل نهايتها بـ 6 جولات .. لم يشاركه أحد في الصدارة، ليتوج نفسه بطلًا عن جدارة واستحقاق ويحصد الدرع رقم 42 له.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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