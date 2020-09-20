رفضت إدارة الأهلي الدخول في مزايدة لضم يوسف البلايلي صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بأهلي جده السعودي.
وكشفت مصادر خاصة أن الأهلي وضع سقفًا للتعاقد مع اللاعب لن يزيد بأي شكل عن 2 مليون دولار علي ان تمنح اللاعب مبلغ مليون و200 ألف كراتب سنوي.
وقالت المصادر ان موقف النيجيري جونيور آجاي لاعب الفريق ما زال معلقًا فليس هناك أي عروض رسمية لضمه في الفترة الحالية .
وأضافت أن الموقف شائك ولن يتم البت في أي شئ سوي بعد نهاية دوري أبطال أفريقيا .
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الاهلي يرفض المزايدة في صفقة البلايلي وتجميد موقف آجاي لبعد بطولة أفريقيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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