الارشيف / الرياضة

سلبية تحاليل فيروس كورونا للاعبي الحمام استعدادا لمواجهة ابو قير بالقسم الثاني

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
أعلن نادي الحمام المطروحي سلبية تحاليل فيروس التى اجراه الجهاز الفني ولاعبي الفريق الاول لكرة القدم استعدادا لعودة منافسات دورى القسم الثاني لمجموعة بحري بعد توقف دام أكثر من 5 أشهر علي خلفية انتشار فيروس كورونا . 

يأتى ذلك استعدادا لخوض فريق الحمام المطروحي مواجهة امام ابو قير للاسمدة يوم الثلاثاء الموافق 22 سبتمبر المقبل في اول مباراة بعد فترة التوقف .

وكان مجلس ادارة النادي قرر تعيين عبد المولي مهني بمنصب مدير الكرة للفريق الأول ، وسمير سعد مدير فنى ،ومحمد حسن بيبو مدرب ، وعاطف عيد مدرب حراس ، خميس رزق إداري ، أحمد عبد الحليم طبيب . 

ويحتل فريق الحمام المركز التاسع في جدول ترتيب مجموعة بحري بدورى القسم الثاني برصيد 20 نقطة جمعهم من 5 انتصارات و5 تعادلات و7 خسائر.

ويحتل فريق الحمام المركز التاسع في جدول ترتيب مجموعة بحري بدورى القسم الثاني برصيد 20 نقطة جمعهم من 5 انتصارات و5 تعادلات و7 خسائر.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر سلبية تحاليل فيروس كورونا للاعبي الحمام استعدادا لمواجهة ابو قير بالقسم الثاني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

Advertisements

قد تقرأ أيضا