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لوشيسكو يعلن تشكيل الهلال السعودي لمواجهة شاهر خودرو

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الروماني رزافان لوشيسكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، التشكيل الذي سيبدأ به مواجهة شاهر خودرو الإيراني، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

 

وجاء تشكيل الهلال على النحو التالي:

 

عبدالله المعيوف، مدالله العليان، محمد جحفلي، جانغ هيون سو، أمير كردي، منصور البيشي، ناصر الدوسري، محمد كنو، محمد الكنيدري، هتان باهبري،أندري كاريلو.

 

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ويتواجد على مقاعد بدلاء الهلال كلا من: تركي المطيري المهاجم، وحارسي المرمي، عبدالله البيشي، وأحمد الجبيع.

 

يشار إلى أن الهلال السعودي يحتل في المركز الأول في جدول ترتيب مجموعته برصيد 10 نقاط.

 

وينطلق اللقاء عند الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة بتوقيت أبوظبي.

 

جدير بالذكر أن المسحة الخاصة بفيروس ، التي أجراها المدرب الروماني اثبتت سلبيتها، بعدما كانت إيجابية، ليتواجد بشكل طبيعي في المباراة.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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