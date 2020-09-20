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كارتيرون يعلق على ولايته التدريبية في الزمالك

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كارتيرون يعلق على ولايته التدريبية في الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي التعاون السعودي أنه قضى واحدة من أفضل فترات حياته في نادي الزمالك.

ورحل الفرنسي عن البيت الأبيض بصورة مفاجئة للغاية بعد أن قام بدفع الشرط الجزائي في عقده والذي يُقدر بـ250 ألف دولار لينتقل لتدريب السُكري السعودي.

وخلال تصريحات صحفية عبر قناة بي إن سبورت قال أنه قد شعر بالضيق وأن الوقت قد حان للمغادرة بغض النظر عن أي ظروف.

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وأضاف " الوقت الذي قضيته في الزمالك كان جيد للغاية ورائع وتلك الفترة كانت حساسة بسبب كوفيد 19 من حيث إنتقال اللاعبين وكذلك المدربين.

وأنهى " أطنخ لبناء فريق قوي لنادي التعاون السعودي خلال الفترة المقبلة على الرغم من الخسارة التي تلقاها الفريق في الجولة الرابعة وأولى مبارياتي.

يُذكر أن التعاون يستعد لمواجهة الشارقة الإماراتي يوم غداً الإثنين لحساب مباريات الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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