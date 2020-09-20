نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لامبارد يعلن تشكيل تشيلسي لمباراة ليفربول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الإنجليزي فرانك لامبارد المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي تشيلسي تشكيلة البلوز التي تستعد لمواجهة ليفربول لحساب مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويسعى تشيلسي لتحقيق الفوز الثاني توالياً له وذلك بعد أن إنتصر في الجولة الأولى على حساب فريق نادي برايتون بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويعول لامبارد على الصفقات الجديدة التي تعاقد معها الفريق بوجود الثنائي هافيرتز وفيرنر ضمن الأسماء الأساسية التي جاءت على النحو التالي :-

· حراسة المرمى : كيبا.

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· خط الدفاع : جيمس ، كريستينسين ، زوما ، ألونسو.

· خط الوسط : جورجينيو ، كانتي ، كوفاسيتيش ، مونت .

· خط الهجوم : هافيرتز ، فيرنر.