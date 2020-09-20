مفاجآت عديدة فى تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة تشيلسي بالبريميرليج

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول عن التشكيل الرسمي لنادي ليفربول الذي سيواجه نظيره تشيلسي بعد قليل ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ". ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الأحد فى تمام الساعة الخامسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب ستانفورد بريدج الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن. وجاءت تشكيلة ليفربول الرسمية للمباراة كالتالي: Advertisements حراسة المرمي: أليسون بيكر. خط الدفاع: أرنولد، فان دايك، فابينهو، روبيرتسون. خط الوسط: هنديرسون، فينالدوم، كيتا. خط الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، فيرمينو.

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