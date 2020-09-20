نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فايلر يحسم موقفه من رحيل أحمد الشيخ عن الأهلي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - حسم السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موقفه من رحيل أحمد الشيخ لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وأبلغ فايلر لجنة التخطيط بالأهلي، أنه لا يُمانع رحيل أحمد الشيخ خاصة وأن هناك أكثر من لاعب محلي مُرشح لتدعيم صفوف الفريق خلال الصيف الجاري.
ويقدم أحمد الشيخ مستويات رائعة للغاية خلال الفترة الحالية، وذلك بعد فترة التوقف التي شهدتها المسابقة بسبب الأحداث الناجمة عن تفشي فيروس كورونا، وأصبح أكثر فاعلية على المرمى.
ويريد الأهلي التعاقد مع أكثر من لاعب خلال الفترة المقبلة، على رأسهم كل من كريم طارق لاعب بتروجت والمعار إلى طلائع الجيش، بالإضافة إلى الجزائري يوسف بلايلي لاعب أهلي جدة السعودي مع اقتراب عودة محمد شريف لاعب المارد الأحمر المعار إلى انبي.
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