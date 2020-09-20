الارشيف / الرياضة

فايلر يحسم موقفه من رحيل أحمد الشيخ عن الأهلي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فايلر يحسم موقفه من رحيل أحمد الشيخ عن الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موقفه من رحيل أحمد الشيخ لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

 

وأبلغ فايلر لجنة التخطيط بالأهلي، أنه لا يُمانع رحيل أحمد الشيخ خاصة وأن هناك أكثر من لاعب محلي مُرشح لتدعيم صفوف الفريق  خلال الصيف الجاري.

Advertisements

 

ويقدم أحمد الشيخ مستويات رائعة للغاية خلال الفترة الحالية، وذلك بعد فترة التوقف التي شهدتها المسابقة بسبب الأحداث الناجمة عن تفشي فيروس ، وأصبح أكثر فاعلية على المرمى.

 

ويريد الأهلي التعاقد مع أكثر من لاعب خلال الفترة المقبلة، على رأسهم كل من كريم طارق لاعب بتروجت والمعار إلى طلائع الجيش، بالإضافة إلى الجزائري يوسف بلايلي لاعب أهلي جدة السعودي مع اقتراب عودة محمد شريف لاعب المارد الأحمر المعار إلى انبي.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر فايلر يحسم موقفه من رحيل أحمد الشيخ عن الأهلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

Advertisements

قد تقرأ أيضا