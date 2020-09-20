الفريق الكروي بنادي الخابورة يدشن تدريباته استعدادا لدوري الدرجة الأولى

متابعة ـ يحيى بن سالم المعمري :

تصوير ـ مراد البلوشي : دشن الفريق الكروي الأول بنادي الخابورة أولى تدريباته استعدادا للمباريات المتبقية من دوري الدرجة الأولى وسط إجراءات واشتراطات الوقاية من فيروس كورونا وفق البروتوكول الطبي المقرر من اتحاد الكرة ، وأقيمت التدريبات على شاطئ البحر في الفترة الأولى وفي الفترة الثانية تواجد اللاعبون بملعب النادي بإشراف المدرب حمد الشقصي وجهازه المعاون وبمتابعة من إدارة النادي وعبر الشقصي عن سعادته بقرار اتحاد الكرة وعودة الحياة للملاعب الكروية .

وأضاف استكمال ما تبقى من الدوري خبر يسعد الجميع وتواجد اللاعبين كان مميزا وبعزيمة وإصرار على تحقيق نتائج إيجابية تسعد الجميع وسيكون الفريق جاهزا للمباريات القادمة وسيتم التركيز على تمارين القوة والتحمل واللياقة البدنية والفنية والتكتيكية ونأمل أن نتمكن من خوض مباراتين وديتين قبل المباريات الرسمية حتى يستعيد الفريق نشاطه والوصول للمزيد من التجانس والانسجام .

يذكر أن طبيب الفريق موسى العجمي يتابع عن قرب التزام الجهاز الفني واللاعبين والإداريين بالمعايير الصحيه المطلوبة التي يجب اتباعها والالتزام بها أثناء الوصول للملعب مع وجود المعقمات و جهاز فحص الحرارة.

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