30 دقيقة سلبية من مباراة ليفربول وتشيلسي في البريميرليج

مرت 30 دقيقة من أحداث الشوط الأول من المباراة التي تجمع فريقي ليفربول وتشيلسي، والنتيجة تشير إلى التعادل السلبي بين الفريقين، وذلك في المباراة التي تجمعهما حاليا، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

المباراة حتى الآن لم تشهد أي فرص من الجانبين، وتعرض محمد صلاح لمراقبة لصيقة من قبل مدافعي تشيلسى وعلى رأسهم ماركوس ألونسو.

وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:

في حراسة المرمى : أليسون بيكر

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خط الدفاع : ألكسندر أرنولد - فابينيو - فيرجيل فان دايك - أندي روبرتسون

خط الوسط : فينالدون - جوردان هندرسون - نابي كيتا

خط الهجوم : محمد صلاح - ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو.

يذكر أن ليفربول انتصر في الجولة الماضية على ليدز يونايتد بنتيجة 4-3، فيما فاز تشيلسي على برايتون 3-1