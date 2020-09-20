تياجو ألكانتارا يشارك للمرة الأولى مع ليفربول أمام تشيلسي

وأشرك كلوب ألكانتارا مع بداية الشوط الثاني من المباراة، ليشارك للمرة الأولى مع فريقه الجديد ليفربول.
وأتم نادي ليفربول التعاقد مع ألكانتارا يوم الجمعة الماضي مقابل 30 مليون جنيه إسترليني.
وتشير النتيجة في الوقت الحالي للتعادل السلبي بين الفريقين.
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