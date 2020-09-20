لاعبو الزمالك يخضعون لتحليل رابيد تيست

خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لتحليل رابيد تيست للكشف عن فيروس كورونا.
يأتي هذا قبل تدريب الفريق الأبيض اليوم، وفقا للبروتوكول الطبي المتبع حاليا للكشف عن فيروس كورونا.
ويستعد الزمالك للقاء طنطا يوم الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة في الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
ومن المقرر أن ينتظم الفريق الأبيض في معسكر مغلق غدا الاثنين استعدادا للقاء طنطا المرتقب.
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