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لاعبو الزمالك يخضعون لتحليل رابيد تيست

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خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لتحليل رابيد تيست للكشف عن فيروس .

يأتي هذا  قبل تدريب الفريق الأبيض اليوم، وفقا للبروتوكول الطبي المتبع حاليا للكشف عن فيروس كورونا.

ويستعد الزمالك للقاء طنطا يوم الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة في الجولة التاسعة  والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن ينتظم الفريق الأبيض  في معسكر مغلق غدا الاثنين استعدادا للقاء طنطا المرتقب.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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