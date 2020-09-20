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مشاركة بن شرقي وجمعة وأوباما في تدريب الزمالك

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انتظم ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أشرف بن شرقي ويوسف اوباما وعبد الله جمعة في تدريبات الفريق الأبيض التي أقيمت اليوم على ملعب النادي.

يأتي هذا  استعدادا للقاء طنطا المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

وتماثل الثلاثي للشفاء من الإصابات المختلفة التي ضربت اللاعبين في الفترة الماضية.

 لتتأكد جاهزيتهم للمشاركة في المباريات المقبلة.

ومن المقرر أن يختتم الزمالك تدريباته غدا على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة قبل الانتظام في معسكر مغلق استعدادا للقاء طنطا.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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