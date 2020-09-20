الارشيف / الرياضة

تعرف علي حقيقة التواصل مع ميتشو لقيادة فريق الزمالك

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كشف مصدر مطلع بمجلس إدارة نادي الزمالك عن حقيقة التوصل لاتفاق مع الصربي ميتشو المدير الفني الأسبق للفريق للعودة مجددا لقيادة القلعة البيضاء في الفترة الحالية .

يأتي هذا خلفا للفرنسي كارتيرون الذي فسخ تعاقده مع النادي.

وأكد مصدر بمجلس إدارة النادي أنه لا أساس من الصحة لما تردد في الفترة الأخيرة حول الاتفاق مع المدرب الصربي .

وأكمل المصدر أن ميتشو لم يحضر إلى النادي للاجتماع بمسؤولي الزمالك اليوم للاتفاق على تدريب الفريق.

Advertisements

وأوضح المصدر أن ميتشو لم يكن مطروحا من الأساس ضمن الأسماء التي تولت ستتولى تدريب الفريق خاصة وأنه رحل بسبب سوء النتائج في الفترة الماضية، وليس من المنطقي أن يتم التعاقد معه في الفترة الحالية في مرحلة مهمة.

وأضاف المصدر أن المنافسة حاليا تنحصر بين كل من البرتغالي فيريرا والأرجنتيني جابريل كالديرون المدير الفني السابق للهلال السعودي.

ومن جانبه علق ميتشو على الأمر موضحا أنه يتواجد في مصر حاليا ولكن لتواجده في معسكر منتخب زامبيا تحت 15 سنة خاصة وأنه يتولى تدريب المنتخب الأول ويشرف على منتخبات الناشئين.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر تعرف علي حقيقة التواصل مع ميتشو لقيادة فريق الزمالك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا