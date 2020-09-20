توقف مباراة الإنتاج الحربي والجونة لعطل فني في استاد الأهلي

أطلق حكم المباراة صافرته لإيقاف المباراة بعد تعطل كشافات الإضاءة داخل استاد النادي الأهلي الذي يقام عليه المباراة.
تعطل اللقاء أكثر من 6 دقائق حتى انتهى الفنيين من اصلاح العطل واستأنفت المباراة في الدقيقة 56.
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