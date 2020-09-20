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تعرف على تفاصيل صفقة انتقال نجم المغرب إلى الأهلي

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تفاصيل صفقة انتقال نجم المغرب إلى الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بات النادي الأهلي قريبا من ضم الصفقة الثانية له في انتقالات الصيف الحالية، بشكل رسمي، بعدما أعلن منذ فترة عن التعاقد مع طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب.

وانهى الأهلي اتفاقه مع النجم المغربي بدر بانون لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء البيضاوي، لضمه في الميركاتو الصيفي الجاري، لمدة 3 سنوات مقبلة.

ويحصل الأحمر على خدمات المدافع المغربي مقابل 2 مليون دولار يحصل عليها نادى الرجاء، على أن يتقاضى بانون ما يقرب من 3 ملايين دولار مقسمة على سنوات العقد.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي بعد الانتهاء من مسابقة دوري أبطال إفريقيا النسخة الحالية.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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