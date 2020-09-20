نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سوهاج يفوز على تليفونات بني سويف بالمظاليم في المقال التالي
تقدم نادي سوهاج عن طريق الإفريقي كمارا في الدقيقة 22 من زمن الشوط الأول، ليواصل الفريق السوهاجي أدائه المميز، ويهدر مهاجم ه اكثر من فرصة محققة، لينتهي اللقاء بفوز غالي وهام للفريق السوهاجي، الذي يضمن له الإبتعاد عن المنطقة المهددة بشبح الهبوط.
بهذا الفوز يرفع فريق سوهاج رصيده للنقطة 25 يحتل بها المركز السادس بجدول المجموعة الأولى، فيما تجمد رصيد فريق تليفونات بني سويف عند النقطة 23 يحتل بها المركز السابع بجدول المجموعة
وكان مجلس إدارة سوهاج، اعلن قبل استئناف مباريات القسم الثاني تعيين جهاز فنى جديد بقيادة احمد خلف مديرا فنيا، خلفا لأحمد كشري الذي تقدم باعتذار عن عدم الاستمرارمع الفريق، وتوليه قيادة فريق نادي أسوان.
.
ترتيب المجموعة الأولى
1-بنى سويف 38 نقطة
2- البنك الأهلي 35 نقطة
3- الألومنيوم 32 نقطة
4- شبان قنا 31 نقطة
5- بترول أسيوط 27 نقطة
6- سوهاج 25 نقطة
7- تليفونات بني سويف 23 نقطة
8- المنيا 22 نقطة
9- الإعلاميين 19 نقطة
10- الفيوم 18 نقطة
11- ديروط 11 نقطة
12-طهطا 10 نقاط
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر سوهاج يفوز على تليفونات بني سويف بالمظاليم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.