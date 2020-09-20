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لايبزج يفوز على ماينز في انطلاقة الدوري الألماني

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أحمد جودة - القاهرة - استهل فريق لايبزج حملته في الدوري الألماني (بوندسليجا) بفوزه على ماينز 3 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الأولى من المسابقة.

وأنهى لايبزج الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين سجلهما إيميل فورسبيرج في الدقيقة 17 من ركلة جزاء ويوسف بولسن في الدقيقة 21.

وفي الشوط الثاني، سجل ماينز هدفا قلص به الفارق في الدقيقة 48 عن طريق جون فيليب ماتيتا، قبل أن يضيف لايبزج الهدف الثالث في الدقيقة 51 عن طريق أمادو هايدارا.

وحصد لايبزج أول ثلاث نقاط له في المسابقة هذا الموسم .

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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