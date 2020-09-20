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الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الكبرى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

اقترب مسؤولو النادي الأهلي، من الإعلان عن حسم صفقة التعاقد مع النجم الجزائري يوسف البلايلي مهاجم أهلي جدة السعودي خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

 

تعاقد الأهلي مع يوسف البلايلي

 

كشف موقع "جول" العالمى أن النادى الأهلي نجح فى إتمام التعاقد مع النجم الجزائرى يوسف البلايلى، المحترف فى صفوف أهلى جدة السعودى، والحصول على خدماته بداية من الموسم المقبل.

 

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وأوضح الموقع العالمي أن العديد من الأندية دخلت فى مفاوضات مع اللاعب الجزائري يوسف البلايلي، منها الزمالك وبيراميدز، بخلاف لناديه السابق الترجى التونسي.

 

وأوضح الموقع أن مجلس محمود الخطيب نجح فى حسم الصفقة بعدما استجاب لشرط النادى السعودى، موضحا عن طريق مصادره أن مسؤولى القلعة الحمراء تقدموا فى البداية بعرض لاستعارة يوسف عن طريق أحد الوسطاء.

 

وتابع الموقع أن مسؤولي أهلي جدة السعودي، فضلوا بيع اللاعب الجزائري يوسف البلايلي نهائيًا بناءً على طلب المدير الفنى الصربى فلادان ميلويفيتش.

 

وأتم الموقع أن الأهلي حسم صفقة ضم البلايلى ويتبقى فقط أن يوقع الجزائرى على عقود انضمامه إلى المارد الأحمر، بعقد ينتهى عام 2022.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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