علي الرواس : رغم الخسائر بسبب إلغاء بطولة كأس الاتحاد الآسيوي إلا أننا كسبنا فنيا

صلالة ـ الوطن :

بعد أن قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلغاء بطولة كأس الاتحاد الآسيوي بسبب جائحة فيروس كورونا ( كوفيد 19 ) والتي أثرت على كافة قطاعات الحياة في العالم ، وحرمت الأندية المشاركة في البطولة ومن بينها ظفار من مزايا عديدة ستحصل عليها هذه الفرق أولها الاستعداد الجيد للمنافسات المحلية ، وكذلك الدعم المادي الذي تحصل عليه الاندية جراء هذه المشاركة، والتي قد تعين مجالس ادارات الاندية في التغلب على الكثير من المصاعب المادية خاصة إذا تمكن الفريق من الفوز باللقب في نهاية المطاف .

في هذا الشأن ، لفت رئيس نادي ظفار علي بن أحمد الرواس الانتباه إلى أن النادي تعرض لخسائر مادية كبيرة ، الا انه رغم ذلك لم يتأثر بقرار الالغاء فنيا ، حيث إن هناك خططا مرسومة من قبل المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم الكابتن رشيد جابر بشأن المستقبل ، موضحا بأن الحديث عن الانتدابات واضح ، حيث إن أي لاعب يرغب فيه النادي سيتم الإبقاء عليه حسب التوصية الفنية والسقف المحدد للتعاقدات في هذا الموسم .

وأضاف الرواس، في المقابل أي لاعب يرغب في الرحيل تم التأكيد على عدم استمراريته خلال الاستحقاقات المتبقية في بطولتي الدوري والكأس والسماح له بالذهاب للجهة التي يراها مناسبة له في ظل وجود الاحتراف بطبيعة الحال ، ونادي ظفار لن يكون حجر عثرة أمام تطلعات اللاعبين الذين يرون بأن عليهم خوض تجربة أفضل في مكان آخر بسبب عدم اللعب أساسيا أو لظروف خاصة أعاقت بقاءهم في صفوف الزعيم ، وجدد الثقة في اللاعبين الموجودين بالإضافة إلى اللاعبين الشباب قاطعا بأنه ليست هناك اي مشكلة في عقودات اللاعبين.

وختم الرواس حديثه قائلا : لا توجد أي مفاجأة بشأن ما يحدث حاليا ، حيث إن عقود بعض اللاعبين انتهت فعليا ، وهي اصلا كانت مرتبطة بفترة المجلس السابق الذي انتهت مدته قبل فترة ليست بالقصيرة ، وبالتالي لم نتفاجأ إطلاقا ، حيث اننا في الأصل نعمل بخطة مرسومة بعناية وبالتالي من نريد الإبقاء عليه سيستمر ومن يريد الذهاب نتمنى له التوفيق .