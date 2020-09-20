الكاف والغيثي يشاركان في إدارة مباراة سبهان الإيراني والعين الإماراتي

اعتمدت لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم حكمنا الدولي أحمد الكاف حكما رابعا ومساعد الحكم الدولي راشد الغيثي مساعدا أول في لقاء سبهان الايراني والعين الاماراتي ضمن مباريات المجموعة الرابعة بدوري ابطال آسيا والتي تقام اليوم الاثنين في الساعة التاسعة مساء بتوقيت الدوحة على ملعب جاسم بن حمد ويتكون باقي طاقم المباراة من الحكم الكويتي علي شعبان حكما للساحة والماليزي محمد يسري مساعدا ثانيا .

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