اجتماع مشترك بين ممثلي الأندية واللجان المعنية بالاتحاد ينتهي برفع التوصيات لمجلس الإدارة للدراسة واتخاذ القرار النهائي

لمناقشة المقترحات المقدمة من الأندية حول الموسم الكروي القادم

متابعة ـ صالح البارحي :

شهدت قاعة الاجتماعات بمبنى الاتحاد العماني لكرة القدم في تمام الساعة الحادية عشرة صباح أمس اجتماعا مشتركا بين ممثلي الجمعية العمومية الذين تم الاتفاق عليهم في اجتماع أمس الأول وعدد من المعنيين بدوائر المسابقات بالاتحاد العماني لكرة القدم ، وذلك من أجل مناقشة المقترحات التي تخص الموسم الكروي القادم 2020/2021 وفق المرئيات والتصورات التي وضعتها الجمعية العمومية والتي تراها مناسبة في ظل تفشي فيروس كورونا ( كوفيد 19 ) ، بالاضافة إلى التصور الذي أعدته اللجان المعنية بالمسابقات لذات الموسم ، على أن يتم رفع الموضوع برمته في النهاية إلى مجلس إدارة الاتحاد لاختيار الأنسب واعتماده في نهاية المطاف، وفق ما يراه أعضاء المجلس مناسبا لخدمة الكرة العمانية وفق الظروف المحيطة .

مثّل الاتحاد العماني لكرة القدم كل من حميد الجابري رئيس لجنة المسابقات ، وهشام العدواني مدير رابطة الدوري ، وسعيد بن عثمان البلوشي الأمين العام ، والشيخ شبيب الحوسني مساعد الأمين العام ، ومثل الأندية عادل بن عبدالله الفارسي رئيس نادي صحم وسيف بن راشد الشكيلي رئيس نادي بهلاء من دوري عمانتل ، ومن أندية الدرجة الأولى كل من الشيخ سيف بن أحمد الخليلي رئيس نادي بوشر والمهندس حسين بن سالم باعمر رئيس نادي الاتحاد .

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مقترحات مختلفة

تناول الحضور في الاجتماع عددا من المقترحات والتصورات التي وضعها كل طرف في شأن مسابقات الموسم القادم وفق الرؤية والاهداف المراد تحقيقها في نهاية المطاف ، حيث قدمت الاندية مقترحا حول أن يكون الدوري من دور واحد في حالة استمرار النظام الحالي بوجود ( 14 ) ناديا في دوري عمانتل ، والهدف منه تقصير مدة المسابقة والمصاريف وخلافه عطفا على ما عانته الأندية في الموسم الحالي جراء تفشي جائحة فيروس كورونا ( كوفيد 19 ) ، وهناك مقترح آخر وهو تقسيم الأندية على مجموعتين بواقع ( 7 ) أندية في كل مجموعة وفق ذات النهج في المقترح الأول حول تقصير المدة .

أما دوري الدرجة الأولى ، فيستمر على ما هو عليه بنظامه الحالي من خلال تقسيم الفرق إلى ( 4 ) مجموعات وصعود المتأهلين للمرحلة الأخيرة قبل أن يتم حسم الفرق الثلاثة الصاعدة للأضواء وفق الوضع الحالي ، بالاضافة إلى توقف دوري المراحل السنية وتقام بطولة كأس الاتحاد على مستوى المناطق بدلا من وضعه الحالي .

من جانبه ، فإن ممثلي الجهات المعنية بالمسابقات بالاتحاد العماني لكرة القدم لديهم تصورا آخر ، وهو الإبقاء على النظام الحالي دون تغيير بالنسبة للمسابقات الرئيسية ( دوري عمانتل ودوري الدرجة الأولى ) ، حيث إن الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية بحاجة إلى أن يخوض اللاعب عددا أكبر من المباريات التنافسية في الموسم ، حتى يأتي اللعب للمنتخب وهو في جاهزية بدنية كاملة وليس العكس ، حيث أن ذلك سيشكل عبئا أكبر على خطط إعداد المنتخبات للاستحقاقات القادمة ، ناهيك عن جوانب قانونية يستند عليها الاتحاد في مسابقاته من الصعب تجاوزها بهذا الشكل الذي سيشكل وضعا مغايرا تماما للمسابقات الكروية على مستوى العالم بطبيعة الحال .

القرار بيد الاتحاد

في نهاية الاجتماع ، اتفق الحضور على رفع كافة المقترحات لمجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة القدم من أجل اتخاذ القرار المناسب في شأن شكل الموسم القادم ، حيث إن الجميع على دراية تامة بالوضع الحالي الذي تمخض عن جائحة كورونا ( كوفيد 19 ) وكذلك التحذيرات التي تأتي بين الفينة والأخرى بعودة الفيروس إلى النشاط مجددا ، وهو الأمر الذي سيقف معه مجلس ادارة الاتحاد كثيرا قبل اتخاذ القرار النهائي في هذا الشأن .