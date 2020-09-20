الارشيف / الرياضة

أليسون يتصدى لضربة جزاء جورجينيو ويحافظ على تقدم ليفربول بهدفين

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

مرت 75 دقيقة من أحداث المباراة التي تجمع فريقي ليفربول وتشيلسي، والنتيجة تشير لتقدم الريدز بهدفين مقابل لا شيء.

تشيلسي بدا متأثرا بطرد مدافعه كريستنسن في الشوط الأول من المباراة، واستغل ذلك ساديو ماني بتسجيله الهدف الأول برأسية رائعة في الدقيقة 50 بعد كرة عرضية من زميله فيرمينو

ماني سجل الهدف الثاني بعدها بدقائث بعد خطأ فادح من كيبا حارس البلوز بفشله في تمرير الكرة وذلك في الدقيقة 54.

Advertisements

وأجري ليفربول تغييرا بنزول ميلنر بدلا من نابي كيتا في الدقيقة 64.

وحاول ماونت تقليص الفارق لتشيلسي في الدقيقة 68 لكن تسديدته علت عارضة أليسون بقليل.

وتحصل نادي تشيلسي على ركلة جزاء في الدقيقة 72 بعد خطأ من تياجو ألكانتارا، ليتولى تسديدها جورجينيو لكن أليسون تصدى لها ببراعة.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر أليسون يتصدى لضربة جزاء جورجينيو ويحافظ على تقدم ليفربول بهدفين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا