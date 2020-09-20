شاهد.. ملخص وأهداف مباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

فاز فريق ليفربول علي مضيفه تشيلسي بهدفين نظيفين في الجولة الثانية من الدوري الانجليزي

المباراة في بدايتها شهدت حذرا من لاعبي الفريقين.

أولي التسديدات كانت من ليفربول عن طريق فينالدوم في الدقيقة 12 لكنها كانت بعيدة عن مرمى تشيلسي.

وفي الدقيقة 35 استلم محمد صلاح الكرة بشكل رائع في الجهة اليمنى ، ليرسل كرة عرضية خطيرة، لكن لم يتابعها أي من ساديو ماني أو فيرمينو..

وانفرد الألماني فيرنر بمرمى ليفربول ليضيع الكرة بغرابة، قبل أن تنقذه راية التسلل من انتقادات جماهير تشيلسي

وفي الدقيقة 44، قام كريستنسن بعركلة ساديو ماني ليحصل علي البطاقة الصفراء، ولكن بعد العودة لتقنية الفار، تم إشهار البطاقة الحمراء في وجهه ويكمل تشيلسي المباراة منقوصا وينتهي بعدها الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وقام ليفربول بالدفع بتياجو ألكانتارا بدلا من هندرسون، و بدا تشيلسي متأثرا بطرد مدافعه في الشوط الثانى من المباراة، واستغل ذلك ساديو ماني بتسجيله الهدف الأول برأسية رائعة في الدقيقة 50 بعد كرة عرضية من زميله فيرمينو

ماني سجل الهدف الثاني بعدها بدقائق بعد خطأ فادح من كيبا حارس البلوز لفشله في تمرير الكرة في الدقيقة 54.

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وأجري ليفربول تغييرا بنزول ميلنر بدلا من نابي كيتا في الدقيقة 64.

وحاول ماونت تقليص الفارق لتشيلسي في الدقيقة 68 لكن تسديدته علت عارضة أليسون بقليل.

وتحصل نادي تشيلسي على ركلة جزاء في الدقيقة 72 بعد خطأ من تياجو ألكانتارا، ليتولى تسديدها جورجينيو لكن أليسون تصدى لها ببراعة.

وسنحت ركلة حرة لليفربول على حدود منطقة جزاء تشيلسي، سددها أرنولد لكنها جاورت مرمى كيبا بقليل في الدقيقة 79.

وحاول تشيلسي تقليص الفارق لكن دون محاولات خطرة على مرمى أليسون، لتنتهي المباراة بفوز ليفربول بالنقاط الثلاث.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد ليفربول للنقطة 6 في المركز الثالث، فيما توقف رصيد تشيلسي عند 3 نقاط في المركز العاشر

ونقدم لكم ملخصا للمباراة وأهدافها بالفيديو