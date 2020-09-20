مستغلا للأخطاء.. ماني يقود ليفربول للفوز على تشلسي بهدفين في البريميرليج.. فيديو

حقق نادي ليفربول انتصارا هاما علي مضيفه تشيلسي بهدفين نظيفين في الجولة الثانية من الدوري الانجليزي

المباراة في بدايتها شهدت حذرا من لاعبي الفريقين.

أولي التسديدات كانت من طرف ليفربول عن طريق فينالدوم في الدقيقة 12 لكنها كانت بعيدة عن مرمى تشيلسي.

وفي الدقيقة 35 استلم محمد صلاح الكرة بشكل رائع في الجهة اليمنى ، ليرسل كرة عرضية خطيرة، لكن لم يتابعها أي من ساديو ماني أو فيرمينو..

بعدها انفرد الألماني فيرنر بمرمى ليفربول ليضيع الكرة بغرابة، قبل أن تنقذه راية التسلل من انتقادات جماهير تشيلسي

وفي الدقيقة 44، قام كريستنسن بعركلة ساديو ماني ليحصل علي البطاقة الصفراء، ولكن بعد العودة لتقنية الفار، تم إشهار البطاقة الحمراء في وجهه ويكمل تشيلسي المباراة منقوصا وينتهي بعدها الشوط الأول بالتعادل السلبي.

قام ليفربول بالدفع بتياجو ألكانتارا بدلا من هندرسون، و بدا تشيلسي متأثرا بطرد مدافعه كريستنسن في الشوط الأول من المباراة، واستغل ذلك ساديو ماني بتسجيله الهدف الأول برأسية رائعة في الدقيقة 50 بعد كرة عرضية من زميله فيرمينو

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ماني سجل الهدف الثاني بعدها بدقائث بعد خطأ فادح من كيبا حارس البلوز بفشله في تمرير الكرة وذلك في الدقيقة 54.

وأجري ليفربول تغييرا بنزول ميلنر بدلا من نابي كيتا في الدقيقة 64.

وحاول ماونت تقليص الفارق لتشيلسي في الدقيقة 68 لكن تسديدته علت عارضة أليسون بقليل.

وتحصل نادي تشيلسي على ركلة جزاء في الدقيقة 72 بعد خطأ من تياجو ألكانتارا، ليتولى تسديدها جورجينيو لكن أليسون تصدى لها ببراعة.

وسنحت ركلة حرة لليفربول على حدود منطقة جزاء تشيلسي، سددها أرنولد لكنها جاورت مرمى كيبا بقليل في الدقيقة 79.

حاول بعد ذلك تشيلسي تقليص الفارق لكن دون محاولات خطرة على مرمى أليسون، لتنتهي المباراة بفوز ليفربول بالنقاط الثلاث.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ليفربول للنقطة 6 في المركز الثالث، فيما توقف رصيد تشيلسي عند 3 نقاط في المركز العاشر