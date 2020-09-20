نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الزمالك ضد طنطا في الدوري المصري الممتاز في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي الزمالك، لمواجهة نظيره فريق طنطا، يوم الثلاثاء المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.
يرغب الزمالك في تحقيق الفوز والثلاث نقاط، وذلك من أجل المنافسة على المركز الثاني في ظل التنافس الشرس مع بيراميدز والمقاولون العرب.
وكان الزمالك قد تعرض للهزيمة في اللقاء الماضي أمام أسوان، بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري المصري.
ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.
ويحتل الزمالك وصافة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 55 نقطة، بينما يتواجد نادي طنطا في المركز الثامن عشر والأخير برصيد 18 نقطة.
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