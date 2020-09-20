نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بثنائية نظيفة ماني يقود ليفربول للفوز على تشيلسي بالدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق ليفربول الفوز على مضيفه تشيلسي اليوم الأحد بهدفين مقابل لاشئ في قمة مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

وبعد تلك النتيجة ارتفع رصيد ليفربول إلى 6 نقاط، في المركز الثالث، بفارق الأهداف خلف إيفرتون وأرسنال، صاحبي المركزين الأول والثاني على الترتيب، المتساويين معه في نفس الرصيد.

بينما توقف رصيد البلوز، الذي تلقى خسارته الأولى في المسابقة خلال الموسم الحالي، عند ثلاث نقاط في المركز العاشر مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

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كان ليفربول الطرف الأفضل في معظم فترات اللقاء، وكان بإمكانه تعزيز النتيجة في أكثر من مناسبة، لكن لاعبيه حققوا ما أرادوا بأقل مجهود، ليبرهنوا عن رغبتهم المبكرة في المنافسة بقوة على لقب المسابقة هذا الموسم.

وعانى تشيلسي من النقص العددي خلال الشوط الثاني، بعدما تعرض لاعبه الدنماركي أندرياس كريستنسن للطرد، عقب تعمده إعاقة النجم السنغالي ساديو ماني وهو في وضع انفراد بالمرمى في الدقيقة 45.

وتقمص ماني دور البطولة في اللقاء، بعدما أحرز الهدف الأول لليفربول من ضربة رأس رائعة في الدقيقة 50، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 54، مستغلا هفوة قاتلة من الإسباني كيبا أريزابالاجا.

وأهدر لاعب تشيلسي جورجينيو ركلة جزاء في الدقيقة 75، ليواصل ليفربول تفوقه على الفريق الأزرق في مواجهتهما الرابعة على التوالي ببطولة الدوري الإنجليزي.