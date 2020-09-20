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المدير الفني لسموحة يختار 21 لاعبا لمواجهة المصرى فى الدورى غدا

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أعلن أحمد سامى، المدير الفنى لفريق سموحه السكندرى، قائمة الفريق التى ستدخل معسكرا مغلقا، استعدادا لمواجهة المصرى، المقررة غدا الإثنين، على إستاد برج العرب، ضمن لقاءات الجولة 28 من بطولة الدورى المصرى لكرة القدم.

وضمت القائمة21 لاعبًا وجاءت كالتالى:

 الهانى سليمان و عمر صلاح و أحمد الشيخ ورجب نبيل و السيد فريد و صلاح محسن و ناصر ماهر و احمد حسن مكى و اسلام جمال و محمد نادى و كريم يحيى و محمد حمص و ايدى ايمومو و محمد الترهونى و حسام حسن و ديريك نسينامبى و احمد جمال و محمود عزت و شريف رضا و محمد كوفى و أحمد أبو الفتوح . 

 ويغيب عن سموحه محمد حليمو و محمود معاذ و ابراهيم عبد القوى و خالد عبد الفتاح و أحمد فؤاد و فارس مجاهد و محمد طلعت لأسباب فنية .

ويدخل سموحه هذه المباراة برصيد 36 نقطة ، كان آخرها بالفوز على الجونة بهدفين مقابل هدف فى مباراة الجولة الـ27 من الدورى، ويستغل أحمد سامى رغبة اللاعبين القوية فى مواصلة العروض القوية لتحقيق الفوز بالمباراة وحصد  نقاط المباراة الثلاث للحصول على مركز متقدم بجدول المسابقة.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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