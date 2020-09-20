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حسام البدري يحضر مباراة المقاولون والاتحاد

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حضر الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، بقيادة الكابتن حسام البدري، ومعاونيه طارق مصطفى وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر وأنيس الشعلالي، مباراة المقاولون العرب والاتحاد السكندري المقامة على إستاد المقاولون بالجبل الأخضر ضمن منافسات الدوري الممتاز.

ويكثف أعضاء الجهاز الفني من تحضيراتهم الخاصة والمرتبطة باستعدادات المنتخب بمواجهة منتخب توجو في الجولتين الثالثة والرابعة المقرر لهما خلال أجندة نوفمبر القادم ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

ويتابع الجهاز الفني كل اللاعبين المرشحين للانضمام للمعسكر القادم من خلال رصد مشاركتهم مع أنديتهم خلال منافسات الدوري الممتاز.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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