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الدوري الإنجليزي.. ليستر يتعادل مع بيرنلي 1 - 1 في الشوط الأول

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انتهى الشوط الأول من مباراة فريقي ليستر سيتي وبيرنلي بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل منهما، في الجولة الثانية من البريميرليج.

افتتح مريس وود التسجيل لبيرنلي في الدقيقة العاشرة، قبل أن يعادل هارفي بارنس النتيجة لليستر في الدقيقة 20.

يذكر أن ليستر سيتي فاز في الجولة الأولى علي ويست بروميتش ألبيون بثلاثية نظيفة.

وغاب بيرنلي عن أولى الجولات في البريميرليج، حيث تم تأجيل لقائه أمام مانشستر يونايتد.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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