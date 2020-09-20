نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إقامة دوري لأكاديميات الكرة النسائية الموسم المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار توسيع قاعدة ممارسة الكرة النسائية قامت الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد كرة القدم والمشرف علي الكرة النسائية وعضو اللجنة العليا للرياضة النسائية بزيارة لمحافظة الإسكندرية حيث تقام بطولة "عيشي حلمك" التي تقام للمرة الثالثة حيث انطلقت عام 2018. وأعربت عبد الحق عن سعادتها بالبطولة التي تهدف لتسليط الضوء علي اللاعبات الممارسات لكرة القدم على مستوي المحافظات وتتيح الفرصة لجميع المواهب لاكتشاف العناصر المتميزة للانضمام لمنتخب مصر تحت 20 سنة الجاري تكوينه خلال الفترة المقبلة . وكشفت سحر عبد الحق عن إقامة دوري أكاديميات الكرة النسائية بعدما قامت بدراسة المشروع مع الدكتور محمود سعد المدير الفني للاتحاد وتم وضع خطة كاملة لإقامة دوري الاكاديميات الموسم المقبل. يذكر أن بطولة "عيشي حلمك" تقام تحت إشراف شيرين فوزي بمشاركة 8 فرق من عدة أندية وأكاديميات.

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عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر إقامة دوري لأكاديميات الكرة النسائية الموسم المقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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