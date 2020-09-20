نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطة كومان للتعامل مع سواريز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة الإسباني الجديد وضع خطة من أجل التعامل مع الأوروجوياني لويس سواريز في الموسم الحالي.

وأكدت صحيفة آس الإسبانية أن كومان يخطط لترك لويس سواريز في المدرجات في أول ثلاث مباريات بالدوري الإسباني لإختبار صبر النجم الأوروجواياني.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن المباريات ستجمع الفريق الكتالوني مع كلا من فياريال وسيلتا فيجو وأشبيلية والتي سيتم إقامتها حتى 5 أكتوبر عندما يتم غلق سوق الإنتقالات.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه في حالة عدم رحيل سواريز عن برشلونة حتى هذا التاريخ سيكون كومان مضطراً لأن يعتمد عليه في المباريات بعد ذلك.