نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف بن شرقي من المشاركة في مباراة طنطا في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - بات أشرف بن شرقي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جاهزا لخوض مباريات فريقه المقبلة، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرا.
وابتعد بن شرقي عن مباريات الزمالك الأخيرة، بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال الفترة القليلة الماضية.
وخضع بن شرقي لاختبار فني مؤخرًا لتحديد موعد عودته للمشاركة في المباريات، وتم اجتيازه بنجاح، ليصبح جاهزا.
ويستعد فريق الزمالك الأول لكرة القدم، لمواجهة منافسه طنطا، يوم الثلاثاء المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من الدوري المصري الممتاز.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر موقف بن شرقي من المشاركة في مباراة طنطا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.