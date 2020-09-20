لايبزيج يفتتح الدوري الألماني بالفوز على ماينز بثلاثية.. وتعادل فولفسبورج في حضور مرموش

استهل لايبزيج حملته في الدوري الألماني لكرة القدم بفوزه على ماينز 3 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الأولى من المسابقة.
وأنهى لايبزيج الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين سجلهما إيميل فورسبيرج في الدقيقة 17 من ركلة جزاء ويوسف بولسن في الدقيقة.
وفي الشوط الثاني، سجل ماينز هدفا قلص به الفارق في الدقيقة 48 عن طريق جون فيليب ماتيتا، قبل أن يضيف لايبزيج الهدف الثالث في الدقيقة 51 عن طريق أمادو هايدارا.
وحصد لايبزيج أول ثلاث نقاط له في المسابقة هذا الموسم.
وحقق فريق فولفسبورج تعادلًا سلبيًا أمام خصمه باير ليفركوزن في لقاء أقيم مساء اليوم ضمن الجولة الافتتاحية من منافسات الدوري الألماني في حضور المصري عمر مرموش على مقاعد البدلاء.
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