لاعبو فريق بني سويف يدعمون مؤمن زكريا بعد الفوز على ديروط بخماسية

حقق فريق بني سويف فوزا كبيرا علي منافسه ديروط بنتيجة خمسة اهداف مقابل هدفين في المباراة التى اقيمت اليوم ضمن منافسات الجولة ال18 من بطولة الدورى القسم الثاني لمجموعة الصعيد .

وحرص لاعبو فريق بني سويف ، على دعم مؤمن زكريا لاعب النادي الاهلي ومنتخب مصر ، الذي يمر بمحنة صحية أبعدته عن كرة القدم.

أنتهت مباريات اليوم من منافسات الجولة ال18 من مسابقة دورى القسم الثاني لمجموعة الصعيد ، يأتى ذلك بعد غياب أكثر من 5 أشهر علي خلفية انتشار فيروس كورونا . وجاءت نتائج اليوم كالتالي : بترول اسيوط 2-0 الاعلاميين سوهاج 1-0 تليفونات بني سويف المنيا 2-1 الفيوم بني سويف 5-2 ديروط وكانت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، قررت تأجيل مباراتي الألمونيوم وطهطا، ونادي الشبان المسلمين بقنا مع البنك الأهلي، لتقام الغد الاثنين، ضمن مباريات الجولة 18 بالمجموعة الأولى لمنافسات دوري القسم الثاني. وجاء قرار التأجيل بناء على طلب الجهات الأمنية. ترتيب المجموعة بعد مواجهات اليوم 1- بني سويف : 38 Advertisements 2- البنك الاهلي : 35 3- الالومنيوم : 32 4- شبان المسلمين : 31 5- بترول اسيوط : 28 6- سوهاج : 25 7- تليفونات بني سويف : 23 8- المنيا : 22 9- الاعلاميين : 20 10- الفيوم : 18 11- ديروط : 11 12- طهطا : 10

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