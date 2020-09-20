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غرناطة يفوز على ألافيس في الدوري الإسباني

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أحمد جودة - القاهرة - تصدر فريق غرناطة ترتيب الدوري الإسباني، بشكل مؤقت، عقب فوزه على ألافيس 2 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الثانية من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز ريال بيتيس على بلد الوليد 2 / صفر وقادش على هويسكا بذات النتيجة.

وسجل هدف التقدم لغرناطة روبرتو سولدادو في الدقيقة السابعة وتعادل ألافيس عن طريق خوسي لويس سامارتين ماتو في الدقيقة 22 قبل أن يسجل داروين ماتشيز هدف الفوز لغرناطة في الدقيقة 79.

ورفع غرناطة رصيده إلى  ست نقاط في صدارة الترتيب، وظل ألافيس بلا نقاط.

وكان غرناطة فاز على أتلتيك بلباو 2 / صفر في الجولة الأولى، فيما خسر ألافيس من ريال بيتيس صفر /  1.

وفي المباراة الثانية، فاز ريال بيتيس على ضيفه بلد الوليد 2 / صفر.

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وسجل هدفي بيتيس نبيل فقير في الدقيقة العاشرة من ركلة جزاء وويليام كارفالو في الدقيقة 18.

ورفع بيتيس رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف غرناطة، وتوقف رصيد بلد الوليد عند نقطة واحدة في المركز الحادي عشر حصدها من التعادل مع ريال سوسيداد 1/1.

وفي المباراة الثالثة، فاز قادش على مضيفه هويسكا 2 / صفر

وسجل هدفي قادش ألفارو نيجريدو في الدقيقة 11 وخورخي بومبو في الدقيقة 83.

وحصد قادش أو ثلاث نقاط له في الدوري هذا الموسم، حيث خسر في مباراته الأولى أمام أوساسونا بهدفين نظيفين.

فيما تجمد رصيد هويسكا عند نقطة واحدة حصدها من التعادل في الجولة أمام فياريال 1/1.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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