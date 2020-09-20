نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جالطة سراي يفوز على باشاك شهير بثنائية بالدوري التركي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق جالطة سراي فوزا ثمينا 2 / صفر على مضيفه اسطنبول باشاك شهير اليوم الأحد في قمة مباريات المرحلة الثانية ببطولة الدوري التركي.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي جرت اليوم عن فوز سيفاس سبور على مضيفه إيرزوروم سبور، وقاسم باشا على ضيفه ريزا سبور 2 / صفر، فيما تعادل غازي عنتاب 2 / 2 مع ضيفه فاتح كاراجومروك.

ورفع جالطة سراي رصيده إلى ست نقاط في الصدارة، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، فيما ظل رصيد باشاك شهير (حامل اللقب) بلا نقاط في قاع الترتيب، عقب تلقيه خسارته الثانية على التوالي.

افتتح النجم الكولومبي المخضرم رادميل فالكاو التسجيل لمصلحة جالطة سراي في الدقيقة 14 من ركلة جزاء، ثم أضاف المغربي يونس بلهنده الهدف الثاني في الدقيقة 76.

من جانبه، اقتنص فريق سيفاس سبور فوزا غاليا من ملعب مضيفه إيرزوروم سبور 2 /1.

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وكان سيفاس متأخرا بهدف حتى أخر ثمان دقائق من المباراة لكنه تألق في اللحظات الأخير ليخرج بفوز ثمين.

وتقدم أرفيداس نوفايكوفاس بهدف لأصحاب الأرض في الدقيقة 70 لكن ارونا كونيه أدرك التعادل لسيفاس في الدقيقة 82 ثم خطف ماكس آلان جاردل هدف الفوز للفريق الضيف قبل أربع دقائق من النهاية.

وحصد سيفاس أول ثلاث نقاط له ليتقدم للمركز العاشر بفارق الأهداف خلف إيرزوروم سبور صاحب المركز التاسع.

وحقق قاسم باشا انتصاره الأول في البطولة هذا الموسم، بتغلبه 2 / صفر على ضيفه ريزا سبور.

وافتتح المجري كيفن فارجا التسجيل لقاسم باشا في الدقيقة 13، ثم أضاف البرازيلي آلان ليما كارييس الهدف الثاني في الدقيقة 60، قبل أن يضطر أصحاب الأرض للعب بعشرة لاعبين عقب طرد أنيل كوج في الدقيقة 87.

يأتي هذا الفوز، ليعيد البسمة لجماهير قاسم باشا، التي شعرت بالإحباط من خسارة الفريق صفر / 1 أمام مضيفه قيصري سبور في المرحلة الأولى للبطولة.