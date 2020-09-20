جينيس يواجه الصيد وديًا

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أحمد جودة - القاهرة - Advertisements يلتقى فريق الصيد تحت قيادة طارق حسن، مع نظيره جينيس، فى الثامنة من مساء، الأثنين، فى المباراة الودية التى ستجمع الفريقين على ملعب الصيد، والتى تأتى ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف بطولة دوري القسم الثالث، الذى تقرر عودته يوم 10 من شهر أكتوبر المقبل، بعدما توقف النشاط الكروى منذ منتصف شهر مارس الماضى، بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.

وتعتبر هذه المباراة هي أولى تجارب الفريق استعدادا لاستئناف الدوري، ويسعي المدير الفني للصيد، للتعارف على مستوى لاعبيه فى المباراة، من أجل الاطمئنان عليهم، والوقوف على مستواهم الفني قبل العودة للمباريات الرسمية.

بينما خاض جينيس أربع مباريات ودية، فاز فى جميع مبارياته امام حورس (مرتين)، ومركز شباب ناهيا، والبطل الأوليمبي.

يذكر إن الفريقين واجها كلاهما البعض هذا الموسم ذهابا وايابا، حيث فاز الصيد على ملعبه فى مباراة الدور الأول بهدفين مقابل هدف، سجل أهداف المباراة، أدهم تركي ومحي الخولي للصيد، وكريم ناصر لجينيس، وفاز جينيس على ملعبه بهدفين نظيفين سجلهما كريم ناصر.

ويخرج الصيد لمواجهة الصف، وسيخرج جينيس لمواجهة جولدي، ضمن مباريات الأسبوع الرابع والعشرين بالمجموعة الخامسة.

ويحتل الصيد المركز الثالث عشر برصيد 17 نقطة، بينما يحتل جينيس المركز الحادي عشر برصيد 22 نقطة.

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