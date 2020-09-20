فيدال ينتقل رسميا من برشلونة إلى إنتر ميلان

أعلن فريق برشلونة الإسباني رحيل اللاعب الشيلي أرتورو فيدال، إلى صفوف فريق إنتر ميلان الإيطالي، ليكون ضمن كتيبة المدرب أنطونيو كونتي هذا الموسم.
وأشارت شبكة «سكاي سبورتس» الإيطالية إلى أن البراسا وافق على انضمام فيدال للإنتر بقيمة مليون يورو بالإضافة إلى المكافأت.
ووصل فيدال إلى مدينة ميلانو الإيطالية، من أجل انهاء اجراءات انتقاله إلى إنتر ميلان خلال موسم الانتقالات الصيفية،
وكان في استقبال اللاعب عددا كبيرا من جماهير الإنتر التى رحبت بقدوم النجم التشيلى للنادي الإيطالي.
وكان المدير الفني الهولندي، رونالد كومان، المدرب الجديد لفريق برشلونة، قد قرر استبعاد التشيلى فيدال، من حساباته في الموسم الجديد، حيث أخبر اللاعب أنه لن يكون له مكان مع الفريق.
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