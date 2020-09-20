يوفنتوس يستهل حملة الدفاع عن لقب الدوري الإيطالي بثلاثية في شباك سامبدوريا

استهل نادي يوفنتوس حملة الدفاع عن لقبه بطلا للدوري الإيطالي بفوزه على سامبدوريا بثلاثة أهداف نظيفة في الجولة الأولى من المسابقة. الوافد الجديد السويدي كولوسيفسكي افتتح التسجيل ليوفنتوس في الدقيقة الثالثة عشر. وفي الدقيقة 78 سجل المدافع ليوناردو بونوتشي الهدف الثاني للبيانكونيري، قبل أن يؤكد كريستيانو رونالدو انتصار اليوفي بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 87. وتحصل نادي يوفنتوس على أول 3 نقاط له تحت القيادة الفنية لأندريه بيرلو وضعته في المركز الثاني

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