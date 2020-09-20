نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يقرر الاستغناء عن نجمي الفريق في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - هناك حالة من الجدل داخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بشأن مصير النجم النيجيري جونيور أجاي، من الاستمرار مع القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.
حيث هناك نية داخل إدارة النادي الأهلي، بشأن الاستغناء عن المغربي وليد أزارو بالإضافة إلى جونيور أجاي، من أجل التعاقد مع بدر بانون لاعب الرجاء المغربي والجزائري يوسف البلايلي لاعب أهلي جدة السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
ويوجد خلاف كبير داخل لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، حيث يرى البعض أنه لا يحب الاستغناء عن أجاي خلال الفترة المقبلة، لأنه لاعب كبير ومن الصعب تعويضه.
حيث يرى الفريق المؤيد ببقاء أجاي، أنه أحد العناصر الأساسية في تشكيل المارد الأحمر، وأحد اللاعبين المؤثرين في تشكيل السويسري رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء.
بينما يرى الفريق الآخر أن مستوى أجاي متذبذب للغاية، في بعض الأحيان يقدم مستوى كبير وأخر جيد، وهذا لا يتناسب مع شخصية المارد الأحمر، والذي يريد دائمًا لاعبين ذو مستوى ثابت.
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